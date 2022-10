In Paris ist ein zwölfjähriges Mädchen Opfer eines grausamen Verbrechens geworden. Weil seine Tochter am Freitagnachmittag nicht von der Schule heim kam, meldete ein Pariser Vater das Mädchen als vermisst. Am Abend fand man die Leiche des Kindes – in einem auf der Straße abgestellten Koffer.