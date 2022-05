In Frankreich läuft ein Prozess um einen Flugzeugabsturz auf den afrikanischen Komoren mit 152 Toten im Jahr 2009. Nun hat die einzige Überlebende des Unglücks, die damals zwölfjährige Französin Bahia Bakari, vor Gericht in Paris ausgesagt.

Danach sei sie erst im Wasser wieder zu sich gekommen und habe sich an ein Wrackstück geklammert. »Ich hörte Hilferufe im Wasser, aber ich war ganz allein.« Nach zehn Stunden wurde sie gerettet.

»Ich hätte gewollt, dass sie uns zuhören«

Kurz vor der Landung in der Hauptstadt Moroni war der Airbus bei schlechtem Wetter in den Indischen Ozean gestürzt. 65 der Opfer waren Franzosen, die zumeist von den Komoren stammten. Sie waren von Paris und Marseille aus in die jemenitische Hauptstadt Sanaa geflogen und dort in die Unglücksmaschine zu dem ostafrikanischen Inselstaat Komoren umgestiegen.