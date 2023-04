Seit Ende März streikt – mit einer kurzen Unterbrechung – der gesamte Abschlussjahrgang der Hotelschule. Die etwa 60 Studierenden verlangen, dass mehrere Lehrkräfte, mit denen einige von ihnen schlechte Erfahrungen gemacht haben, die Hotelschule verlassen.

Grund dafür seien »die sexuellen Übergriffe und Mobbing, die in der Schulküche und im Restaurant an der Tagesordnung waren«, heißt es in einem Schreiben an Schuldirektor Dov Sebban. Nur durch die Entlassung der betroffenen Lehrkräfte könne sichergestellt werden, dass die Kochkurse »nicht eine Quelle der Angst für die meisten Studierenden bleiben«.