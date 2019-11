Passau Mann stirbt an Stichverletzung

In Passau ist ein Mann auf offener Straße niedergestochen worden. Passanten fanden den 33-Jährigen am Donnerstagabend auf dem Gehweg vor einer Pizzeria, wie die Polizei in Straubing mitteilte.

Er erlitt eine Stichwunde im Oberkörper. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Notarzt starb der Mann noch vor Ort.

Eine Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts auf - und hofft auf Hinweise von Zeugen.