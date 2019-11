Nach einem Tötungsdelikt in Passau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 26-jährigen Mann, teilte die Behörde mit. Der Mann habe sich am frühen Samstagmorgen im hessischen Wiesbaden gestellt. Er soll in Passau dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein 33-jähriger Mann war am Donnerstag mit einer schweren Stichverletzung gefunden worden. Er starb wenig später.

Erste Ermittlungen ergaben einem Polizeisprecher zufolge, dass Tatverdächtiger und Opfer sich kannten. Zwischen den beiden Männern habe es einen "seit Längerem schwelenden Streit" gegeben, sagte der Sprecher.

Der genaue Tathergang ist noch unklar. Die Polizei hatte mitgeteilt, dass der Fundort des Opfers bei einer Pizzeria in der Innstraße wohl nicht der Tatort gewesen sei. Die Ermittler bitten weiter um Hinweise von Zeugen.