Krenwinkel ist laut ihrem Anwalt die am längsten inhaftierte Frau der USA. Die Kommission hatte im Mai erklärt, Krenwinkel könne begnadigt werden, laut kalifornischer Gesetzgebung hat der Gouverneur jedoch ein Vetorecht. »Krenwinkel war nicht nur ein Opfer von Mansons Missbrauch. Sie hat auch maßgeblich zu der Gewalt und der Tragödie beigetragen, die zum Erbe der ›Manson-Family‹ wurde«, sagte Newsom. »Sie spielte eine Führungsrolle in der Sekte, und half Manson bei seiner Tyrannei. Sie zwang andere Frauen in der Sekte, Manson zu gehorchen und verhinderte ihre Flucht, als sie versuchten, ihm zu entkommen.«