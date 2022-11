In dem mehrwöchigen Zivilprozess vor einem Gericht in New York kam die aus vier Männern und zwei Frauen bestehende Jury am Donnerstag (Ortszeit) zu diesem Urteil, wie US-Medien berichteten. Die Gesamtsumme könnte sich noch um eine zusätzliche Strafe erhöhen. Darüber will das Gericht in der kommenden Woche beraten.