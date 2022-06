Nancy Pelosi gilt als eine der mächtigsten Politikerinnen im Land: Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist sie aktuell die Nummer drei im Staat, nach dem US-Präsidenten Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris.

Ärger mit dem Erzbischof von San Francisco

Pelosi war erst kürzlich in die Schlagzeilen geraten, weil der Erzbischof von San Francisco die Demokraten-Anführerin von der heiligen Kommunion ausgeschlossen hatte. In einem Schreiben an die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses begründet Erzbischof Salvatore Cordileone den Ausschluss mit ihrem Eintreten für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Dies stehe im Widerspruch zur christlichen Lehre.