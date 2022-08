Die nächste Familienfeier im Hause Pogba dürfte eher unangenehm werden. Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird mutmaßlich erpresst. Sein Bruder Mathias Pogba (32) veröffentlichte am Samstagabend in den sozialen Medien ein Video, in dem er in vier Sprachen spektakuläre »Enthüllungen« über seinen drei Jahre jüngeren Bruder ankündigte.