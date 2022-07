In Spanien ist Oberstleutnant Pedro Alfonso Casado im Einsatz erschossen worden. Der Elitepolizist, der in Polizeikreisen auch unter dem Namen Perico bekannt war, stand seit sechs Jahren an der Spitze der Unidad Especial de Intervención (UEI), einer Art Spezialeinsatzkommando der spanischen Polizei Guardia Civil. Die UEI wird bei besonderen Einsätzen eingesetzt, etwa bei Gefängnisunruhen, Drogenschmuggel oder Geiselnahmen.