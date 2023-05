Das Kokain wurde demnach in einem Boot unter liberianischer Flagge in der nördlichen Hafenstadt Paita gefunden, nahe der Grenze zu Ecuador. Die Drogen waren in 50 Päckchen in Backstein-Größe versteckt, auf denen jeweils ein Hakenkreuz zu sehen war, wie von der Polizei veröffentlichte Bilder zeigen.