Nicht der erste Übergriff in der entlegegen Region

Ein Mann wurde von der Bauernpatrouille demnach ebenfalls festgenommen. Es gab aber keine Hinweise darauf, dass auch er misshandelt wurde.

Die Bauernpatrouillen wurden vor mehr als vier Jahrzehnten in Peru eingeführt, ursprünglich um Viehdiebstähle zu verhindern. Inzwischen fungieren sie in Teilen des ländlichen Perus als eine Art Ordnungshüter. Während der bewaffneten Konflikte in dem Land zwischen 1980 und 2000 griffen sie aber immer wieder auch aktiv mit ein.

Die Gruppen geraten bereits zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit in die Schlagzeilen. Zuletzt hatte ein Fernsehteam ihnen nach einer Recherche in der entlegegen Gegend Bedrohung und Übergriffe vorgeworfen.