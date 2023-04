Die Verbrechensserie des »Vampirs von Düsseldorf« gilt als spektakulärster Kriminalfall der Weimarer Republik und machte weltweit Furore. Kürten ermordete neun Menschen und beging mindestens zehn weitere Mordversuche. Im Juli 1931 wurde er zum Tode verurteilt und in Köln geköpft. Regisseur Fritz Lang griff den Fall noch 1931 in seinem Film »M – Eine Stadt sucht einen Mörder« auf.

Kürten wurde als eines von 14 Kindern am 26. Mai 1883 in Mülheim bei Köln geboren. Als Sohn eines gewalttätigen Alkoholikers stieß er bereits als Neunjähriger zwei Spielkameraden in den Rhein und ließ sie ertrinken. Allein wegen Zechprellerei, Fahnenflucht, Körperverletzung, Erpressung, Unzucht, Einbruch, Brandstiftung und Meuterei im Gefängnis verbrachte er etliche Jahre in Haft.