Der Schutz gefährdeter Personen in den Niederlanden weist Schwächen auf. Das geht aus einem offiziellen Untersuchungsbericht hervor, der gut eineinhalb Jahre nach dem Mord an dem niederländischen Kriminalreporter Peter R. de Vries veröffentlicht wurde. Darin heißt es, die Verantwortlichkeiten seien zu »fragmentiert«, also auf zu viele Dienste verteilt. Außerdem hätten die Ermittler wichtige Signale übersehen oder nicht weitergegeben.