»Es war die Hölle«, sagte die Mutter des Jungen kurz vor Beginn des Prozesses. Sie hatte Anfang Januar vergeblich am vereinbarten Treffpunkt am Kölner Hauptbahnhof auf ihren Sohn gewartet. »Unser Leben wird nie wieder so sein, wie es war.« Sie sei zweimal in Panama gewesen, um nach ihrem Sohn zu suchen.

Bundeskriminalamt und Interpol waren eingeschaltet, der Vater wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Anfang Februar wurde er in Panama festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Das Kind ist wieder in Obhut der Mutter. Der Junge sei seit den Ereignissen schwer traumatisiert, sagte ein Sachverständiger.