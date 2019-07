Mit mehr als 4,6 Promille Alkohol im Blut ist in Hessen ein Autofahrer erwischt worden. Die Polizei wurde am Samstagvormittag auf den 50-Jährigen aufmerksam, weil er einem Streifenwagen in Pfungstadt die Vorfahrt nahm, wie die Polizei mitteilte. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 4,6 Promille. Der 50-Jährige musste zu einer Blutentnahme mit auf die Wache, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.