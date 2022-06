Nach Angaben eines Militärsprechers wurden die beiden Männer auf der Insel Jolo in der Provinz Sulu der Polizei übergeben. Sie gehörten der Extremistenorganisation Abu Sayyaf an. Die Festgenommenen sollen den deutschen Segler Jürgen Kantner und seine Partnerin Sabine Merz im November 2016 entführt haben. Die Leiche der Frau wurde später mit einer Schussverletzung an Bord einer Jacht gefunden, die in der Sulusee trieb.