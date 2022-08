Das Ehepaar sei gezwungen worden, einen Safe zu öffnen, so »El Mundo«. Die Täter hätten Juwelen erbeutet und seien dann laut Augenzeugenberichten mit einem weißen Audi A3 geflohen. Ihr Wohnort Castelldefels liegt an Küste, rund 20 Kilometer südwestlich von Barcelona.

Fußballstars sind in Spanien in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Opfer von Einbrüchen und Überfällen geworden. So stiegen im April beispielsweise Einbrecher in die Villa von Shkodran Mustafi in Betera bei Valencia ein.