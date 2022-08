Anfang des Jahres nahm ein Vater in Sachsen seinen damals zehn Monate alten Sohn zu nicht angemeldeten Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen mit. Weil er dabei in Pirna eine Polizistin mit einem Kinderwagen attackierte, wurde der 35-Jährige nun vom Amtsgericht der Stadt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Zudem muss der Mann als Bewährungsauflage 2400 Euro an die Staatskasse zahlen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.