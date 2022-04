Foto: Cara Cruz / The City of Pittsburgh

Zwei Teenager sind am frühen Sonntagmorgen in der US-Metropole Pittsburgh durch Schüsse ums Leben gekommen, mindestens neun weitere wurden verletzt. Die Schüsse fielen während einer Feier in einer über Airbnb angemieteten Wohnung im Stadtviertel East Allegheny im Norden der Stadt im Bundesstaat Pennsylvania, wie die Polizei mitteilte .

Bei der privaten Party in der Wohnung waren demnach mehr als 200 Personen anwesend, viele von ihnen minderjährig, so die Behörden. Als die Polizisten eintrafen, konnten sie beobachten, wie Menschen vom Tatort flohen und versuchten, aus dem Fenster zu springen, um zu entkommen. Dabei zogen sie sich unter anderem Knochenbrüche zu. Rettungswagen fuhren mehrere Personen in die umliegenden Krankenhäuser, andere Verletzte wurden von Privatpersonen abtransportiert.