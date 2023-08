Bahnhof in Bayern Raucherpause zu lang – Mann klettert auf Kupplung von anfahrendem ICE

Polizisten haben einen 41-Jährigen in Gewahrsam genommen, weil er außen auf einem ICE mitgefahren ist. Der Mann legte am Bahnhof in Plattling eine Raucherpause ein, als sich die Türen des Zuges schlossen.