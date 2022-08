In Nordrhein-Westfalen haben Einsatzkräfte nach einem nächtlichen Alarm stundenlang nach einem verirrten Jogger gesucht. Die Lebensgefährtin des 28-Jährigen meldete sich bei der Polizei, nachdem er nicht wie üblich nach zwei Stunden von seiner Laufrunde zurückgekehrt war, wie die Polizei in Iserlohn mitteilte. Demnach hatte er sich am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr in Plettenberg zu seiner üblichen Laufrunde auf den Weg gemacht.