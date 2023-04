Die Fälle in Baden-Württemberg häufen sich. Ebenfalls Ende Februar war aus einem fahrenden Auto heraus auf eine 21-Jährige in Eislingen/Fils geschossen worden. Kurze Zeit später hatte ein Zeuge von einem schussähnlichen Geräusch im nahe gelegenen Donzdorf berichtet. In Ostfildern hatte es Mitte Februar nach einer Auseinandersetzung einen Schusswechsel gegeben. Mitte März hatten Unbekannte in Stuttgart auf einen 32-Jährigen geschossen. Ebenfalls im vergangenen Monat wurde ein FDP-Politiker in der Gemeinde Hattenhofen angeschossen und verletzt. Die Hintergründe waren unklar.