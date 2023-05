Ein anderes Mal kauft Rodriguez Santos einen alten Geldtransporter, verkleidet sich als Abholer und luchst so einer Supermarktkette ihre Tageseinnahmen von 1,6 Millionen Euro ab. »Ich war enttäuscht, als wir das Geld gezählt haben«, sagt der 29-Jährige heute. »Ich dachte, da wäre mehr drin.« Als er und seine Mittäter später auffliegen, wird er zu zwölf Jahren Haft verurteilt.



Rodriguez Santos hat nie in seinem Leben einen normalen Beruf erlernt. Nach dem Hauptschulabschluss und einer abgebrochenen Maurer-Lehre entdeckte er sein wahres Talent: die minutiöse Planung und Ausführung von Straftaten. Sein Vorgehen erinnert dabei an den »Professor« aus dem Netflix-Blockbuster »Haus des Geldes«. Monatelanges Observieren, das Stricken einer Legende, das Austüfteln einer Fluchtroute gehörten zu seinem ganz normalen Handwerkszeug.



SPIEGEL TV hat den verurteilten Straftäter im Gefängnis in Willich in Nordrhein-Westfalen besucht. In unserer vierteiligen »Im Verhör«-Staffel spricht Rodriguez Santos über seine größten Coups, sein Doppelleben als Familienvater und die engen Verflechtungen zu arabischen Großfamilien. Aber auch über späte Reue.