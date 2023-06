Dabei hatten die »AMGler« auch so etwas wie einen moralischen Kompass. Sie wollten möglichst gewaltfrei Banken und Geldtransportunternehmen ausnehmen. Ein bisschen »Robin Hood« und »Ocean`s Eleven«, das waren ihre Vorbilder.

Doch irgendwann brachen sie mit diesem Versprechen. Getrieben von der Sucht, immer größere Beute zu machen, schafften sie illegal eine AK-47 an, besser bekannt als Kalaschnikow. Das alles ist sauber in den Gerichtsakten dokumentiert. Was die AMG-Bande nicht ahnte: Ihre Autos waren verwanzt. »Nur um Angst zu machen, schießt du aufs Auto«, so steht es in den Abhörprotokollen, die im Podcast ausführlich verlesen werden. So rechtfertigten sie immer neue Waffenkäufe: Verteidigung gegen die Polizei im Fall einer Verfolgungsjagd.

Doch die Ermittler kamen der Bande nur durch Zufall auf die Spur. Ein Komplize verplapperte sich in einem anderen Auto, das zufällig zu einem völlig anderen Fall abgehört wurde. Daraufhin stattete die Polizei den Fuhrpark der AMG-Bande auch mit Minimikros aus. Erst mit diesen Abhörprotokollen konnten sie Asier Rodríguez Santos seine umfangreichen Straftaten nachweisen.

In der ganzen Zeit führte er ein Doppelleben. Seine Frau dachte, dass er als Immobilienkaufmann so viel Geld scheffelte. Das war seine Legende, wenn er abends zu Gattin und Tochter heimkehrte. In der dritten Episode »Im Verhör: Beruf Gangster« erzählt Asier Rodríguez Santos, wie er lernte, ohne Mühe seine Rollen zu wechseln. Und dabei die Bodenhaftung verlor.