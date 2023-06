Ihr Statussymbol: Gummibänder. Je mehr man davon hatte, desto mehr Ansehen genoss der Geldbündelbesitzer.

Asier Rodríguez Santos hat aber auch einiges in Fortbildungsmaßnahmen reinvestiert, zum Beispiel in ein 50.000-Euro teures »Seminar zum Öffnen von Tresoren«. Mit seiner ersten Million stieg er auch in den internationalen Goldhandel ein. Dazu flog er nach Dubai und machte, wie er sagt, den »Bachelor in Gold« bei einem Schweizer Händler. Im Vergleich zum Prunk und Reichtum im Emirat erschien ihm seine erste Million geradezu lächerlich. Der Goldhandel sollte ihn richtig reich machen, so war der Plan.