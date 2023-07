Michael kennt kein schlechtes Gewissen. Er sieht seine Taten als Rache für die Verbrechen westlicher Kolonialherren. Dass er damit die Frauen der Nachfahren trifft, ist ihm egal.

Michael und die anderen Love Scammer gehen dabei systematisch vor. Am Anfang überschütten sie ihre Opfer mit Liebesbekundungen. »Mein Engel«, »Liebling« und »Baby«, mit der Sprache tragen sie dick auf, 24 Stunden am Tag.

Es folgen je nach Lage Liebesentzug, Drohungen und Suizidgedanken. Die Täter verschaffen sich ganze Legenden und ziehen sämtliche Register

Martina zum Beispiel sah sich im Netz plötzlich von einem französischen Geschäftsmann umgarnt. Er nannte sich »Richard«. Als Martina sein Foto sieht, glaubt sie an den ganz großen Hauptgewinn. Ein gutaussehender Mann in den besten Jahren, erfolgreich, zwei Kinder: Martina ist schockverliebt. Im Laufe der viralen Beziehung verliert sie Tausende Euro. Denn »Richard« heißt nicht wirklich so.

Wie die Betrüger vollständige Lebensgeschichten im Internet kapern, verraten Tatjana Kurdjumow und Steffen Vogel. Die SPIEGEL-TV-Autoren haben Opfer und Täter besucht. In der ersten Episode »Im Verhör: Die Tinder-Schwindler« erzählen sie, warum es auch für Männer nicht ratsam ist, die eigene Lebensgeschichte in sozialen Netzwerken auszustellen.