So kam auch die SPIEGEL-TV-Reporterin Tatjana Kurdjumov dem Betrüger auf die Spur. Sie hatte ein Fake-Account zur Recherche eingerichtet. Als sie Anja mit Sunnys Geldforderungen konfrontiert, bricht für sie eine Welt zusammen. In der zweiten Folge »Im Verhör: Die Tinder-Schwindler« spricht Anja offen darüber, wie diese Erfahrung ihr Vertrauen in Menschen für immer zerstört hat.