Carsten Schott ist in Rente gegangen, doch beim »Weißen Ring« betreut er ehrenamtlich weiterhin die Opfer. Darunter sind auch Frauen, die wegen der hohen Zahlungen an die professionell agierenden Betrüger im Liebesrausch die Kreditraten für ihr Haus vergessen. Ein Opfer hat sogar im Internet geheiratet, ohne ihren Mann jemals getroffen zu haben. Dabei zahlen manche auch Geld für den Eintritt auf den Dating-Plattformen, die nur wenig gegen die Fakeprofile unternehmen.

Die Love-Scammer kapern ihre falschen Identitäten meist bei Facebook. SPIEGEL-TV-Reporter Steffen Vogel kam einem gewissen »Matthew«, angeblich US-Amerikaner, auf die Spur. Doch der sympathische Best Ager entpuppte sich als Jens Buddrich aus Schleswig-Holstein. Er hatte gutgläubig große Teile seines Lebens in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. In der dritten Folge »Im Verhör: Die Tinder-Schwindler« geht es um das verzweigte System der Liebesbetrüger, das die Strafverfolgung so schwierig macht.