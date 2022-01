Podcast »Im Verhör«: Überfall auf Pokerturnier Coup der Dilettanten

Am 6. März 2010 stürmen vier Männer ein Pokerturnier am Potsdamer Platz in Berlin und erbeuten knapp 250.000 Euro. Wegen der amateurhaften Ausführung werden die Täter später nur als »Die trotteligen vier« bezeichnet.