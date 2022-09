Sie glaube nicht an die Bibel, verkündete die Sängerin Dorota Rabczewska alias Doda 2009 in einem TV-Interview in Polen. Wissenschaftliche Entdeckungen überzeugten sie mehr als »unglaubliche biblische Geschichten«, deren Verfasser unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden hätten. Zwei Privatpersonen fühlten sich in ihren religiösen Gefühlen verletzt und verklagten die heute 38-jährige Frau. Polnische Gerichte gaben der Klage recht und verurteilten die Sängerin wegen Blasphemie zu einer Geldstrafe.