Unbekannte haben in Polen 25 Passagierzüge mit Radiosignalen zum Stehen gebracht. Die Züge seien am Dienstag gegen 13.00 Uhr in vier Regionen während der Fahrt gestoppt worden, sagte ein Sprecher der staatlichen Eisenbahngesellschaft PKP der Nachrichtenagentur PAP. Eine Gefahr für die Passagiere habe nicht bestanden. Alle Züge hätten mit leichter Verspätung ihre Fahrt fortsetzen können.