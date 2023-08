Ziel sei zum einen die Bücherbox am Bahnhof Grunewald mit Bezug zum historischen Mahnmal »Gleis 17« gewesen, mit dem die Deutsche Bahn AG an die von den Nationalsozialisten mit der Reichsbahn deportierten jüdischen Bürger erinnert. Ebenfalls betroffen waren Räumlichkeiten des Vereins »Rad und Tat: Offene Initiative Lesbischer Frauen e.V.« an der Schillerpromenade in Neukölln sowie das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen an der Ebertstraße Ecke Hannah-Arendt-Straße in Berlin-Mitte.