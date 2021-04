Gelsenkirchen, Dortmund, Köln Polizei beendet Coronapartys mit Dutzenden Gästen

In Gelsenkirchen trafen sich rund 70 Menschen zu einem verbotenen Grillfest, in Dortmund holte die Polizei Partygäste aus ihren Verstecken unterm Bett oder im Schrank – und in Köln feierten ausgerechnet Mediziner.