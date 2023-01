Die Männer sollen bei ihrer Tat am Sonntagnachmittag beobachtet worden sein und wurden von den Beamten bei ihrer Tätigkeit gestört. Polizisten stellten die Identität der mutmaßlichen Diebe fest und ließen sie dann gehen. Um den entstandenen Schaden für die Umwelt so gering wie möglich zu halten, sollen die Pflanzen so schnell wie möglich an die Gemeinde zurückgegeben werden, hieß es. Der Bärlauch ist eine bekannte Gemüse-, Gewürz- und Heilpflanze, die mit Schnittlauch, Zwiebeln oder auch Knoblauch verwandt ist.