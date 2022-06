Gestern wurde einer, der dabei gewesen sein soll, in den Niederlanden festgenommen. Ein mutmaßlicher Kompagnon aus Meckenheim sitzt bereits seit März in Haft.

Verdeckte Ermittlungen bei Mietwagenfirma

In einem »Joint Action Day« gingen am Dienstag rund 100 Polizisten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und den Niederlanden gegen die Automatensprenger-Szene vor. An insgesamt 16 Wohn- und Geschäftsadressen in Deutschland und in den Niederlanden liefen Durchsuchungen. Weitere zwölf verdächtige Objekte wurden bereits in den vergangenen Wochen und Monaten durchsucht.