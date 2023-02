Einsatz im Saarland Polizei verhaftet Mann mit 29 Identitäten

»Dem Mann gelang es jahrelang, sich einem polizeilichen Zugriff zu entziehen, da er bisher insgesamt 29 verschiedene Alias-Personalien verwendete«, hieß es in einer Mitteilung der Beamten.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung brachte die Polizei schließlich auf die Spur des Mannes. Der 53-Jährige sei in Losheim am See widerstandslos festgenommen worden – er war mit einem Auto mit französischen Kennzeichen unterwegs. Bei der Durchsuchung eines Hauses in der Gemeinde fanden die Polizisten unter anderem gefälschte Urkunden mit Hochschulabschlüssen, die der Mann wohl nie abgelegt habe, und weitere gefälschte Ausweise.