Der Fall in Bremen hatte bundesweit Aufmerksamkeit erlangt, auch weil er nur kurz nach einem transfeindlichen Angriff in Münster geschah: Dort hatte der 25-jährige trans Mann Malte C. am Christopher Street Day versucht, mehrere Frauen zu schützen, die von einem 20-Jährigen, Nuradi A., homophob beleidigt worden waren. A. schlug Malte C. nieder. Dieser schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Nuradi A. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.