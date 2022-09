Anfang Februar dieses Jahres erhielt der Terrorverdacht nach SPIEGEL-Informationen allerdings neue Nahrung: Der Hauptverdächtige verschwand aus Korbach. Sein Handy war abgeschaltet, auf allen Kanälen herrschte Totenstille. Nach zwei Tagen tauchte er wieder auf. In einem belauschten Gespräch erzählte er einem Freund, er sei entführt worden, zunächst nach Kassel in eine Moschee und dann in ein unbekanntes Haus. Hatten ihn tatsächlich radikale Islamisten in ihrer Gewalt? Im Auto stimmte er nun häufiger Kampflieder des IS an. Dafür, dass der Schleuser aus Korbach tatsächlich Kontakt zu IS-Kämpfern hatte, fand sich allerdings kein Beleg. Die Ermittlungen dauern an.