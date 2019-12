Viele Polizeidienststellen sind nicht darauf vorbereitet, dass ab Januar die Videovernehmung von Tatverdächtigen bei bestimmten Delikten, etwa Tötungsfällen, zwingend vorgeschrieben sein wird.

Zwar verfügen alle Bundesländer über Vernehmungsräume mit entsprechenden Anlagen, oft aber nur in geringer Zahl. Denn bislang wurden nur Vernehmungen etwa von Opfern von Sexualstraftaten aufgenommen, um ihnen später die Aussage vor Gericht zu ersparen. In Zukunft müssen zum Beispiel auch Vernehmungen von jugendlichen Tatverdächtigen, die eine Freiheitsstrafe zu erwarten haben, in Bild und Ton aufgezeichnet werden.

Mangel in der Fläche

Die Länder haben zwar nachgerüstet, aber nicht überall stehen genügend ausgestattete Vernehmungsräume zur Verfügung. In Hessen etwa gibt es derzeit zwölf solcher Räume, im Kriminalitätsbrennpunkt Frankfurt aber nur einen, wie Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert. In Berlin sind von Januar an 34 Videoanlagen im Einsatz, Schleswig-Holstein meldet eine für jede der 27 Dienststellen seiner Kriminalpolizei. So weit sind andere Länder noch nicht.

Das bayerische Innenministerium erklärt zwar, "unsere Polizeipräsidien verfügen über entsprechende Ausstattungen", nach Gewerkschaftsangaben fehlen solche Vernehmungsräume aber in der Fläche. Um den Bedarf zu decken, setzen viele Länder auf mobile Anlagen, die jedoch frühestens im Laufe des kommenden Jahres ausgeliefert werden. Das niedersächsische Innenministerium sagt, es wolle erst einmal den Bedarf abwarten, bevor über die Gesamtanzahl an Geräten entschieden werde. Nordrhein-Westfalen meldet dagegen, es könne die geänderten rechtlichen Vorgaben erfüllen und verfüge bis März über 364 Aufzeichnungssysteme.

Gewerkschafter Peglow sieht eine Reihe ungeklärter Fragen mit den "audiovisuellen Aufzeichnungen". Zum einen scheuten sich manche Beamte, bei der Vernehmung gefilmt zu werden, zudem sei ungeklärt, ob auch Dolmetscher und Rechtsanwälte zu sehen sein müssten. Peglow befürchtet auch, dass bei Ermittlungen etwa im Bereich der Organisierten Kriminalität solche Videos im Internet auftauchen und Verfahrensbeteiligte gefährden könnten.