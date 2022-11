Ein Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags soll Licht in die Polizeiaffäre bringen. Gab es weitere sexuelle Belästigungen in der Polizei und in den Landesbehörden? Ist die Beförderungs- und Beurteilungspraxis innerhalb der Polizei Baden-Württembergs zu beanstanden? Oder gab es womöglich Vetternwirtschaft bei den Postenbesetzungen?

Der Obmann der Grünen, Oliver Hildenbrand, hat in der Auftaktsitzung des Ausschusses im September seine Bedenken geäußert. Renner sei im November 2019 Vizepräsident des Landeskriminalamtes geworden und bereits ein Jahr später im Alter von 47 Jahren aufgestiegen zum Inspekteur der Polizei in Baden-Württemberg. Ob so ein schneller Aufstieg üblich sei, hinterfragte er öffentlich. Innenminister Strobl verneinte, schließlich sei der Beamte auch kein üblicher Polizist gewesen, sondern ein Beamter mit »exzellenten Beurteilungen« und letztlich der »geeignetste Kandidat«.