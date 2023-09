Das Video des Vorfalls wird nun von den Behörden und Polizeiexperten analysiert. Es zeigt Young in ihrem Auto sowie einen Polizisten, der sie mehrfach auffordert, das Fahrzeug zu verlassen. Ein zweiter Polizist zieht seine Schusswaffe und stellt sich vor das Auto. »Werden Sie mich erschießen?«, fragt Young an einer Stelle, Sekunden bevor sie das Lenkrad nach rechts dreht und den Wagen auf den zweiten Beamten zusteuert, der dadurch nach hinten geschoben wird. Der Polizist feuert durch die Windschutzscheibe, das Auto fährt unkontrolliert in eine Mauer eines Lebensmittelgeschäfts. Die Beamten rufen Verstärkung und schlagen das Fenster an der Fahrerseite ein, um die Frau zu erreichen, die offenbar auf die Seite gesunken ist.