Florian V. sagte, nach dem ersten Schuss bei der Polizeikontrolle habe er einen Schritt nach vorn gemacht, um zu sehen, was passiert war. Anschließend habe er sich in der Böschung in Deckung gebracht. Aus Angst vor dem Hauptangeklagten Andreas S. habe er dessen Namen in der ersten Vernehmung den Beamten gegenüber nicht genannt.

Während S. geschossen habe, habe er ebenfalls Angst gehabt. »Es hat sich angefühlt, als wäre der Hals zugeschnürt«, sagte V. dazu. Von der Tat sei er schockiert gewesen. Den toten Beamten zu sehen sei ein »ekliges Gefühl« für ihn gewesen.