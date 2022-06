Die Staatsanwaltschaft wirft dem Hauptangeklagten vor, vor fünf Monaten eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Polizeikommissar ermordet zu haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Anklage stützt sich dabei weitgehend auf die Schilderungen von Florian V.

Die Ermittler gehen von einem Schusswechsel zwischen dem Polizisten und dem Hauptangeklagten aus. Der Polizeikommissar soll dabei seine Dienstpistole leergeschossen haben – ohne den Angreifer zu treffen.

S. will aus Notwehr geschossen haben

S. hatte zuletzt vor Gericht seinerseits V. mit einer verlesenen Erklärung belastet. Demnach habe er nur geschossen, weil er sich in einer Art Notwehrsituation wähnte. Es sei zuerst auf ihn geschossen worden. S. sagte zudem, V. habe eine Schrotflinte in der Hand gehalten und habe »geistig abwesend« gewirkt. Später habe V. auch noch der verletzt am Boden liegenden Polizistin ins Gesicht geschossen. Die Darstellung läuft der Anklage zuwider, wonach S. alle Schüsse selbst abgab.