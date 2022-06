Polizistenmorde von Kusel Angeklagter will aus Notwehr geschossen haben

Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Nach dem Doppelmord an zwei Polizisten bei Kusel in Rheinland-Pfalz hat der Hauptangeklagte Schüsse eingeräumt, will diese nach eigenen Angaben aber in einer Art Notwehrsituation abgegeben haben. Andreas S. habe damit erreichen wollen, dass auf ihn selbst abgefeuerte Schüsse aufhörten, sagte einer seiner Verteidiger. Er verlas zum Verfahrensauftakt vor dem Landgericht Kaiserslautern eine Einlassung seines Mandanten.