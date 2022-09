Die Leichen werden laut Polizei noch immer gesucht. Es werde vermutet, dass sie vergraben oder ins Meer geworfen wurden. Aber auch ohne Leichen sei die Polizei aufgrund der ersten Ermittlungen davon überzeugt, dass die Freunde im Alter von 65 und 74 Jahren erschossen worden seien – und dass der Deutsche der Täter sei.

Auf Grundlage eigener Befragungen in der Gemeinde Madalena schrieb »Correio da Manhã«, der Verdächtige sei dort als »gewalttätig« bekannt gewesen. Er habe in der Vergangenheit bereits potenzielle Käufer von Grundstücken in der Nähe seines Hauses bedroht, »weil er keine Nachbarn haben wollte«, berichtete das Blatt. Bei dem Mann habe man zwei registrierte Schusswaffen gefunden, aber auch mehrere Waffen sichergestellt, die sich illegal in seinem Besitz befunden hätten, teilte die Polizei der Azoren mit.