In Portugal wurden zwei Männer wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zur Höchststrafe von 25 Jahren Haft verurteilt. Der 27 Jahre alte Hauptangeklagte wurde des Missbrauchs von acht Minderjährigen, darunter auch Babys, schuldig gesprochen. Das sagte die Anwältin Maribel Amaral der Nachrichtenagentur AFP. Demnach habe er seine Neffen missbraucht, auf die er aufpassen sollte.

Außerdem habe er im Darknet, einem verschlüsselten Teil des Internets, ein internationales Netzwerk für Kinderpornografie aufgebaut. Dort verbreitete er Bilder und Videos, die den Missbrauch von Kindern und Babys zeigten. Der Hauptangeklagte befand sich seit 2017 in Untersuchungshaft.

Vier Angehörige des Mannes, darunter seine Eltern, waren wegen Mittäterschaft und Unterlassung angeklagt, das Gericht sprach sie jedoch frei. Die Mutter des Verurteilten habe nicht gemerkt, dass ihr Sohn sie manipuliert habe, sagte Amaral.

Dem zweiten Angeklagten wurde ebenfalls sexueller Missbrauch nachgewiesen. Unter den Opfern war seine Tochter. Er teilte den Angaben der Anwältin zufolge ebenfalls Bildmaterial der Übergriffe über das Netzwerk.

Insgesamt wurden die beiden Männer in 44 Missbrauchsfällen sowie zwei Fällen von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Das Urteil würde "in die Justizgeschichte Portugals eingehen", sagte Amaral. Es handele sich in Portugal um die strengsten bislang gefallenen Verurteilungen in einem Pädophilie-Fall.