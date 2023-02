Ein 40-Jähriger soll ein Kunstwerk an der Baustelle der Potsdamer Garnisonkirche beschädigt haben. Der Mann stehe im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag am Baugerüst des Kirchturms ein Großplakat der Künstlerin Julia Krahn zerstört zu haben, berichtete die Polizeidirektion West. Seit Mittwoch waren zwei 20 Meter hohe Großplakate mit ukrainischen Frauen als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu sehen.