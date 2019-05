Bei dem mutmaßlichen Entführer eines sechs Jahre alten Mädchens aus Potsdam handelt es sich um einen polizeibekannten Mann. Er sei einschlägig vorbestraft, teilte die Staatsanwaltschaft Potsdam mit.

Gegen den 58-Jährigen wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs und der Freiheitsberaubung der Sechsjährigen ermittelt. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Vorwürfen. Er habe an seinen Anwalt verwiesen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Brandenburger Kanzlei, die den Beschuldigten vertritt, äußerte sich bislang nicht zu der Sache.

Das Amtsgericht Potsdam hatte am Montagnachmittag gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Der Vorwurf: Er soll die Sechsjährige, die am Samstag in einem Möbelhaus in Potsdam verschwunden war, entführt und sexuell missbraucht haben.