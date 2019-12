"Prepper"-Prozess in Schwerin Der Irrweg des SEK-Manns

Marko G. wahrt Haltung. Nur das Lächeln des ehemaligen Elitepolizisten wird ein wenig schmaler, als der Staatsanwalt vor dem Landgericht Schwerin keine Bewährungsstrafe, sondern eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten für ihn fordert.

Insgesamt rund 55.000 Schuss Munition und zahlreiche Waffen, darunter eine Maschinenpistole, hatte Marko G. in seinem Haus und auf seinem Grundstück in Mecklenburg-Vorpommern gehortet. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der 49-Jährige gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, das Waffen- und Sprengstoffgesetz verstoßen hat. Marko G. hat die Tatvorwürfe gestanden.

"Dem Geständnis folgen wir", sagt Staatsanwalt Thorsten Kopf - wenn auch nicht in allen Punkten. Dass Marko G. die Waffen und Munition nur für sich selbst gesammelt habe, nimmt sie ihm nicht ab. Der Angeklagte habe die Waffen und die Munition beschafft, um sich mit den Mitgliedern der von ihm gegründeten Chatgruppen "Nordkreuz" und "Nord.com" auf einen erwarteten "Tag X" vorzubereiten, an dem Deutschland im Chaos versinken werde.

Dass es sich bei den Mitgliedern der Gruppen nur um unpolitische "Prepper" gehandelt habe, glaubt die Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht. Von Rechtsradikalität spricht Staatsanwalt Kopf allerdings nicht; nur davon, dass er Marko G. nicht abnehme, dass ihm jede extreme Einstellung fremd sei.

"Der ist da hingegangen, wo es wehtat"

Die Verteidigung wird deutlicher: "Wir haben hier kein politisches Verfahren", sagt Verteidiger Robert Kain. Dass die Staatsanwaltschaft meint, Marko G. habe mit den Waffen und der Munition auch die Ziele seiner Chatgruppen verwirklichen wollen, sei Unsinn. "Was für ein Quatsch", sagt Kain: "Welche Ziele denn?"

Marko G. war Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Landeskriminalamtes Mecklenburg-Vorpommern. "Der ist da hingegangen, wo es wehtat, jedes Mal mit der Gefahr: Gleich werde ich erschossen", sagt sein Verteidiger. "Natürlich haben wir hier niemanden, der die Ordnung in diesem Land verändern wollte."

Die Ermittler hatten auf dem Handy des Angeklagten unter anderem ein Bild von Adolf Hitler gefunden, das Marko G. am 20. April 2017, dem Geburtstag des Diktators, an einen anderen Mann geschickt hatte, "Happy Birthday" stand darauf. Ein Jahr zuvor hatte G. demselben Bekannten ein Bild geschickt, auf dem Soldaten auf einen Menschen zielen, der am Boden liegt. Dazu die Worte: "Asylantrag abgelehnt."

Verteidiger Kain versucht zu beschwichtigen. Jeder kenne das doch, sagt er, wenn einem per Handy "ein paar lustige Bildchen" zugeschickt würden. Er nennt "fremdenfeindliche, frauenverachtende Bildchen", die einen an Weihnachten oder zu Silvester erreichten und die man dann auch mal weiterleite.

Der Anwalt spricht von "ein paar Patronen"

"Marko G. ist kein Rechtsradikaler", sagt auch Verteidiger Ullrich Knye. Ebenso wenig säße auf der Anklagebank eine Organisation, die sich auf einen Terroranschlag an einem Tag X vorbereitet habe, wie es von manchen suggeriert würde. Die Chatmitglieder hätten sich als Prepper lediglich vor einem Krisen- oder Katastrophenfall wappnen wollen. Marko G.s Bekenntnis zur demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland sei ernst gemeint, ebenso wie sein von Reue getragenes Geständnis. "Er hat seinen Irrweg, sich vor allerlei Bedrohungen schützen zu müssen, längst erkannt."

Marko G. habe gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, das räumen auch die Verteidiger ein. Doch sie gehen von einem minder schweren Fall aus. Schließlich habe er keinen funktionsfähigen Panzer im Garten gehabt, sondern bloß "eine Uzi, ein Winchester-Gewehr und ein paar Patronen", so Kain.

Absurd sei die Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass von Marko G. aufgrund seiner Ausbildung als SEK-Beamter, Scharfschütze und Schießtrainer eine besondere Gefährlichkeit ausgehe. "Bei wem wären solche Waffen denn in sichereren Händen als bei Herrn G.?", fragt Kain. Es soll eine rhetorische Frage sein. Sein Mandant habe als Soldat, dann als Polizist "in 30 Jahren Dienst für dieses Land" bewiesen, dass er verantwortungsvoll mit Waffen umgehen könne.

Marko G. verkenne nicht, dass er der Polizei geschadet habe. Doch die Staatsanwaltschaft übertreibe, wenn sie so tue, als habe die Bevölkerung seinetwegen das Vertrauen in die Polizei nahezu verloren.

"Kann es sein, dass Marko G. hier das Bauernopfer ist?", fragt Kain. Dann kommt er auf das Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts gegen zwei Mitglieder von "Nordkreuz" und "Nord.com" zu sprechen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Marko G. ist in dem Verfahren nur Zeuge, nicht Beschuldigter. Der Generalbundesanwalt verdächtigt die beiden Männer, den erwarteten "Tag X" als Chance nutzen zu wollen, um "Vertreter des politisch linken Spektrums" zu töten.

"Das Verfahren dümpelt seit zwei Jahren vor sich hin", sagt Verteidiger Kain, "so wahnsinnig viel kann ja nicht dran sein." Sarkastisch fügt er an: "Aber Gott sei Dank hat man ja Herrn G. - und eine Uzi."

Die Verteidiger fordern für Marko G. eine Freiheitsstrafe "deutlich unter zwei Jahren", ausgesetzt zur Bewährung. Am Donnerstag verkünden die Richter ihr Urteil.